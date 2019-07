Can 2019 – Aliou Cissé sur les Penalties manqués: '' je vais...''

Le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuyer, a réagi après la qualification de son équipe face au Maroc (1-1, 1-4 tab), vendredi pour les quarts de finale de la CAN 2019.

On ne part jamais battus d'avance, on a un gros mental, s'est félicité Michel Dussuyer, le sélectionneur du Bénin, après la qualification. Avec de la générosité, de la solidarité, de l'organisation et de la discipline, pour essayer de rivaliser avec les grandes équipes. Aujourd'hui, on a fait de bonnes choses en première mi-temps. Après, on a un peu reculé, on a eu des événements contraires, avec de la chance aussi que ce penalty soit tiré sur le poteau. Mais ça fait partie du football, de ces, et pas pour l'adversaire. »