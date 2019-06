Can 2019 : Aliou Cissé sur la victoire du Sénégal face à la Tanzanie : « On a la tête sur les épaules et nous savons qui nous sommes. »

Auteur d'un but splendide, le milieu de terrain sénégalais Krépin Diatta s'est illustré lors de la victoire des Lions de la Teranga sur la Tanzanie (2-0), dimanche lors de la CAN 2019.

Aliou Cissé : « L'avenir de la sélection »

. En l'absence de Sadio Mané, suspendu, le jeune et très polyvalent milieu de terrain du FC Bruges s'est illustré par son volume de jeu et la qualité de ses orientations, apportant liant et cohérence à son équipe. Et que dire de son but, synonyme de break, qui soulagea les siens ? Une reprise en demi-volée d'école sur un renvoi plein axe de la défense des Taifa Stars., et Manula n'avait plus qu'à s'incliner une seconde fois. Déjà très mature dans son jeu malgré son jeune âge, le petit gabarit (1m73) incarne la relève sénégalaise. Son émergence récente en équipe A, lors des matchs du mois de mars, comble un déficit technique dans l'entrejeu sénégalais, de longue date composé principalement de joueurs de puissance."Si Krépin est là, c’est parce qu’il a de la qualité, c’estet il constitue l’avenir de la sélection", disait de lui Aliou Cissé au lendemain de sa première cape sous le maillot des Lions de la Teranga. De quoi pousser le sélectionneur à se montrer exigeant. "C’est bien ce qu’il est en train de faire mais", estimait-il alors. Le coach a certainement apprécié la prestation de son jeune poulain, qui a marqué non seulement un but splendide mais aussi des points précieux pour la suite du tournoi., Krépin Diatta n'a pas attendu la vingtaine pour tenter sa chance en Europe, où il évolue depuis son arrivée à Sarpsborg (L1 norvégienne) au mois de février 2017.