Can 2019 – Aliou Cissé : « pourquoi j’ai décidé de retenir Sada Thioub au lieu de Santy Ngom »

Un temps suivi par Marseille et Paris, Wesley, l’attaquant brésilien du Club Bruges, va poursuivre sa carrière avec Aston Villa.

Aston Villa and Club Brugge have agreed the transfer of Brazilian striker Wesley, subject to a work permit and international clearance.https://t.co/NrUp9tvZwj#AVFC pic.twitter.com/r2kJyx4QM1