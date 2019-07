Can 2019 – Aliou Cissé : « J’avais dit à Koulibaly, il faut venir en équipe nationale et je te ferai jouer une Coupe du monde et une finale de Coupe d’Afrique."

En réussissant un coup franc en forme de balle de match face au Nigeria, Riyad Mahrez s'est affirmé comme le patron de l'Algérie, sur le terrain mais aussi en dehors de celui-ci.

C'est à cela qu'on reconnaît un patron, cette capacité à prendre la bonne décision au bon moment. Etque les ultimes secondes d'une indécise demi-finale de la CAN 2019 face au Nigeria pour se montrer digne du brassard de capitaine qu'il porte ? Alors que son coéquipier Ismaël Bennacer avait le pied chaud et venait de trouver la transversale, Riyad Mahrez n'a laissé personne d'autre que lui-même tirer ce. D'une frappe magistrale, aussi puissante que précise, le joueur de Manchester City a laissé la magie de son pied gauche opérer pour envoyer son équipe en finale et faire basculer tout un peuple dans une allégresse sans égal. Au terme d'un match où il n'a pas tout réussi, loin s'en faut, Riyad Mahrez n'en reste pas moins. Comme un capitaine qui tient solidement la barre, même par une mer tourmentée. Comme un vrai patron.« C’était un match difficile aujourd’hui contre une bonne équipe du Nigeria, a réagi Riyad Mahrez au micro de BeIN Sports. On a eu l’occasion de tuer le match, on ne l’a pas fait. C’était un match assez... Les équipes se cherchaient, se valaient un peu. Ce n’était pas facile de se créer des occasions mais je pense qu’on a été solides. Ils ont eu ce penalty avec la VAR mais à part ça, je pense qu’ils n’ont pas eu grand chose. Et on à ce coup franc et. » La formule prend parfois des allures de prêt à penser ou d'élément de langage, mais elle est particulièrement appropriée en l'espèce. En tirant ce coup franc, Riyad Mahrez s'est comporté en leader. Trouvaille de dernière minute sous Vahid Halilhodzic au Mondial 2014, devenu leader technique par la suite, Riyad Mahrez se muait parfois en soliste, au point de surjouer quand les choses allaient mal pour les Fennecs.Djamel Belmadi a su remettre son immense talent au service d'une ambition collective.. Et pas seulement sur le terrain. Une preuve ? La manière, pleine d'humour et de panache, avec laquelle l'ancien Havrais a répondu au tweet d'un élu d'extrême droite. A l'image du peuple algérien auquel il a dédié cette victoire, Riyad Mahrez ne veut plus laisser personne parler à sa place.