CAN 2019 : Ahmad Ahmad revient sur le succès du Madagascar

Le président de la CAF, Ahmad Ahmad a évoqué le succès de son pays, dans un entretien accordé au site malgache Midi-madagasikara.« Le parcours des Barea à la CAN 2019 était un immense succès. Mais là encore, le succès n’est pas venu tout seul car c’est le résultat d’un travail qui s’est fait depuis des années. C’est un travail de groupe qui s’est fait par étape, pratiquement depuis 2005 où a débuté la formation de certains joueurs des Barea, puis on est passés par le championnat d’Afrique des moins de 17 ans et la COSAFA Cup des moins de 20 ans. Et puis, il y a bien évidemment l’apport des joueurs évoluant en Europe », a expliqué l’actuel président de la CAF.« Vous savez, on m’a souvent reproché de bloquer le recrutement des joueurs dans des équipes de la région océan Indien. Effectivement, j’ai orienté les joueurs vers l’Europe, quitte à débuter en 3e division, avant d’évoluer progressivement. Le résultat, on a eu cette CAN 2019 très réussie. Et ce grâce également à l’appui du coach Nicolas Dupuis, qui a fait beaucoup de choses pour le football malgache », a-t-il ajouté.« Vous savez, la réussite ne se limite pas uniquement à cette victoire. Il faut aussi garder en tête que la défaite fait partie du foot. Ceci étant, il faut continuer cette bonne gestion du foot et y impliquer tout le monde : la Fédération, l’Etat, le secteur privé, mais aussi la presse sportive, qui est un élément indispensable du processus car si on est bien soutenu par les médias, on peut réussir», a-t-il conclu.A lire aussi >> CAN 2019 : Madagascar, récit d'un parcours hors norme !