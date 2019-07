CAN 2019 - Afrique du Sud : Stuart Baxter salue la « démonstration » de ses joueurs

Le sélectionneur de l'Afrique du Sud, Stuart Baxter, a salué la performance de son équipe, victorieuse du pays hôte égyptien (1-0), samedi en 8emes de finale de la CAN 2019.

🗣️ Stuart Baxter : "On est allé les chercher haut, on a remporté la bataille du milieu. L'atmosphère était difficile pour nous, mais on a réussi à surmonter les difficultés et gagner."#EGYRSA #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/N7ZNvQc1r5 — CAF (FR) (@caf_online_FR) 6 juillet 2019

Le but du jour est l'oeuvre de Thembinkosi Lorch 👏@1xBet_bookmaker#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/vcPanVPEJ9 — CAF (FR) (@caf_online_FR) 6 juillet 2019

« Je suis très heureux du résultat, a réagi Stuart Baxter après la rencontre. Les joueurs devaient jouer de manière courageuse, pour presser haut. C'était notre seule manière de gagner ce match. Nous avons plutôt contrôlé ce match, dans la plupart des domaines. Presser durant tout le match, c'est un boulot difficile, et mes joueurs l'ont très bien fait. C'était une démonstration, ils ont été excellents. »Historique, cette victoire l'est assurément, sur les terres d'un pays qui n'avait perdu qu'une CAN organisée à domicile jusqu'alors, mais au stade des demi-finales, en 1974. « Battre le pays hôte devant 80 000 personnes, ça se situe très haut dans ma carrière, a reconnu le technicien écossais. Le public était bruyant, mais nerveux aussi. C'était très important que les Egyptiens ne créent pas de dynamique pour les rendre encore plus bruyants. »L'exploit s'est matérialisé en toute fin de rencontre, quand Thembinkosi Lorch, bien servi par Lebo Mothiba, a conclu victorieusement une contre-attaque initiée par Percy Tau. « C'était un match difficile contre le pays organisateur. Nous avons bien joué et nous méritions de gagner et d'atteindre le prochain tour », a dit le héros du soir, buteur pour son premier match de Coupe d'Afrique et désigné homme du match par la CAF.