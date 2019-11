Cameroun : Samuel Eto'o révèle la seule chose qui le rend très fier

Interrogé par nos confrères de L’Equipe, Claude Puel annonce que Saint-Etienne ne pourra pas bouger lors du Mercato d’hiver. Selon le successeur de Ghislain Printant, il s’agit surtout de réduire l’effectif.

Puel : « Si on doit vendre, on vend qui ? »

Diony vers la sortie ?

Dans un entretien accordé à nos confrères de L’Equipe, Claude Puel, l’entraîneur de Saint-Etienne, a annoncé la couleur pour le Mercato d’hiver. Alors que des pistes sont évoquées en Suisse et en Ecosse , notamment, le successeur de Ghislain Printant n’a pas prévu de faire de folies. «, prévient l’ancien coach de Monaco, de Lille, de Lyon, de Nice, de Southampton et de Leicester. On a trente-deux joueurs, plus six prêtés. Par exemple, on a sept, huit excentrés pour deux places. Pour moi, c’est rédhibitoire. Car c’est difficile de travailler au quotidien. Or, j’ai besoin d’avoir une attention particulière sur les joueurs. Eux, ils ont besoin de joueur, d’être titillés. »Aujourd’hui, il faut donc s’attendre à une opération dégraissage dans le Forez, et Claude Puel fixe son objectif en termes d’effectif. « A vingt joueurs de champ, plus les trois gardiens, complétés par des jeunes qu’on fait monter petit à petit, détaille l’entraîneur de l’ASSE. Si un joueur a du potentiel, il ne faut pas en prendre un autre pour lui barrer la route. L’entraîneur de la réserve, c’est pratiquement un adjoint. (…) Là, si on doit vendre, on vend qui ?Parmi les candidats à un éventuel départ, on pourrait notamment retrouver Loïs Diony , qui a été écarté après avoir pourtant débuté lors du derby du 6 octobre dernier. « Je ne fais pas exprès, mais à travers ce management, je montre qu’il faut bosser, que tout le monde a sa chance et que celui qui a vraiment envie de d’accrocher peut jouer, indique Claude Puel.