Cameroun : Samuel Eto’o fils veut entraîner ce grand d’Europe !

600 - @Cristiano Ronaldo a inscrit le 600e but de sa carrière en club toutes compétitions confondues. STRATOSPHERIQUE. pic.twitter.com/YQ1LSBRBgm — OptaJean (@OptaJean) 27 avril 2019

Cristiano Ronaldo has now scored 20+ league goals in the last 10 seasons: 💥 2009/10: 26 💥 2010/11: 40 💥 2011/12: 46 💥 2012/13: 34 💥 2013/14: 31 💥 2014/15: 48 💥 2015/16: 35 💥 2016/17: 25 💥 2017/18: 26 💥 2018/19: 20 He’s now got 600 across all comps in his career. 🤯 pic.twitter.com/mEbyeGn8es — Coral (@Coral) 27 avril 2019

Où s’arrêtera? Véritable machine à marquer, la super star de lan’en finit plus d’affoler les statistiques. Jamais rassasié, le "serial buteur" lusitanien ne cesse d’épingler les prouesses à son tableau de chasse déjà richement bien garni. A lire aussi >> Cristiano Ronaldo : ses cinq records incroyables depuis son arrivée en Italie ! En effet, et en faisant trembler les filets ce week-end sur la pelouse de l'), le Portugais n'a pas seulement signé saréalisation de la saison en championnat. Le nouveau chouchou de la «Vieille Dame» a également atteint l’incroyable total debuts dans sa carrière à l'échelle des clubs !Depuis ses débuts professionnels en, CR7 a donc trouvé le chemin des filets adverses àreprises avec ses clubs respectifs.fois avec lesous les couleurs dechez la "Maison Blanche" madrilène et enfinsous la prestigieuse vareuse de la. Il convient de noter également quea ainsi pris un peu d'avance sur son éternel rivalqui comptabilise actuellement...buts sous le maillot du. La passe d'armes d’anthologie entre les deux géants du football mondial continue de déchaîner les passions !