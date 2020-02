Cameroun : Onana ou Ondoa ? Thomas Nkono tranche

MU change d'hôtel et écarte Ighalo à cause du coronavirus ! https://t.co/ZCDSqdQE4s — Foot Mercato (@footmercato) February 13, 2020

En effet, après avoir été bloqué en Chine depuis plusieurs jours, l'attaquant Nigérian qui évoluait au Shanghai Shenhua est arrivé en Angleterre. Mais il n'a pas commencé les entraînements et a été provisoirement mis de côté afin de prévenir une contamination du coronavirus, nous apprend l'Equipe. Selon le média britannique The Times, cette situation est due à des craintes liées au coronavirus. L'ancien joueur de Watford est resté "en quarantaine" pendant la période d'incubation qui dure 14 jours. Il s'entraîne au National Taekwondo Center de Manchester depuis son arrivée début février. Si tout va bien, le joueur devrait être apte pour être à la disposition de Solskajer lors du match de Premier League face à Chelsea. A lire aussi >> FLASH - Manchester United: Ighalo bloqué à cause du coronavirus !