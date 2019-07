Cameroun/Malaise : vers un divorce entre Kluivert et Seedorf ?

Avant les demi-finales de la CAN 2019, coup de zoom sur les avant-centres des quatre équipes encore en lice, avec l'avis du défenseur togolais et consultant Serge Akakpo.

Mbaye Niang (Sénégal)

Taha Yassine Khenissi (Tunisie)

Baghdad Bounedjah (Algérie)

Odion Ighalo (Nigeria)

5 matchs (5 titularisations), 1 passe décisive.Devenu international sénégalais en octobre 2017,avec les Lions de la Teranga. Aliou Cissé l'utilise comme un attaquant de fixation pour dégager des espaces à Sadio Mané et à Ismaïla Sarr. Ce que le Rennais fait plutôt bien depuis le début., à l'image des nombreuses munitions qu'il gaspilla lors de la première rencontre, jouée sans Sadio Mané, face à la Tanzanie (2-0). Touché à la cuisse lors du quart de finale face au Bénin, Mbaye Niang est disponible pour la demi-finale face à la Tunisie, dimanche (18h00).« Il n’a pas encore marqué, bien qu’il se démène beaucoup pour y arriver. Il pèse beaucoup sur les défenses au niveau athlétique mais reste assez prévisible dans son jeu. Une fois qu’on répond à son défi physique je pense qu’on peut le maîtriser. »4 matchs (3 titularisations), 1 but.Resté sur le banc lors de l'entrée en lice de la Tunisie face à l'Angola (1-1),. Souvent trop isolé et insuffisamment soutenu dans son travail de sape lors du premier tour, l'attaquant de l'Espérance de Tunis s'exprime mieux depuis qu'Alain Giresse est passé du 4-2-3-1 au 4-3-3., le joueur aux 35 sélections se trouve ainsi mieux servi par ses milieux offensifs, et fait parler ses qualités de finisseur, signant le but de la qualification contre le Ghana en 8emes de finale.« Il est plutôt travailleur de l’ombre mais lors du match contre le Ghana il a répondu présent et montré qu’il pouvait jouer son rôle de buteur. Mais dans l’ensemble, on le craint moins que Msakni ou Khazri. »5 matchs (4 titularisations), 1 but, 1 passe décisive.Djamel Belmadi en a fait son. Avec 78 buts en 53 matchs depuis ses débuts en championnat du Qatar, Baghdad Bounedjah est un serial-buteur comme on en fait peu. Pourtant, à la pointe de la meilleure attaque de cette CAN 2019, ce sont ses qualités d'qui ressortent davantage. Son gabarit (1m84), son appétence pour le duel et sa capacité à répéter les efforts sur le front de l'attaque en font ledes joueurs de percussion (Mahrez, Belaïli) qui l'entourent. Son penalty raté face à la Côte d'Ivoire le fit sortir de son match, mais la qualification aux tirs au but et le soutien de ses coéquipiers lui auront permis de se remettre d'aplomb.« Certainement le meilleur attaquant de la compétition, bien qu'il n'ait trouvé le chemin du but que sur penalty jusqu'à présent. Il est très puissant, avec un gros volume de jeu puisqu’il fait énormément d’appels en profondeur et à la perte du ballon il est toujours à l’affût pour harceler les défenseurs. D’ailleurs sur le but algérien face à la Côte d’Ivoire, c’est lui qui fait l’effort et arrive chiper le ballon au défenseur ivoirien. Il a une grosse activité durant tout le match. C’est un poison pour n’importe quelle défense ! »5 matchs (4 titularisations), 3 buts, 1 passe décisive.Très critiqué lors de la Coupe du Monde 2018,. Le sélectionneur du Nigeria n'a pas eu à s'en plaindre jusqu'alors : meilleur buteur des éliminatoires avec sept réalisation, l'attaquant du Shanghai Shenhua s'est montré efficace dès son entrée en jeu lors du premier match face au Burundi en signant le but de la victoire (1-0)., l'ancien joueur de Watford offre un appui aux rapides ailiers des Super Eagles. Son doublé plein d'opportunisme contre le Cameroun en 8emes de finale reste pour l'heure le tournant de la campagne égyptienne des triples champions d'Afrique.« C'est un joueur très difficile à cerner, il n’a pas vraiment de qualité typique qui le caractérise. Mais c’est un sacré buteur. Il se fait souvent oublier puis jaillit toujours au bon moment pour la mettre au fond. C’est très dur de le prendre au marquage parce qu’on a l’impression qu’il n’est pas dangereux, du coup on ne se focalise pas trop sur lui. »