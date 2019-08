Cameroun : l'une de ces deux gloires pourrait remplacer Seedorf

Ligue 2 : Samuel Eto’o, invité de marque du Paris FC https://t.co/kkJmPh52YY — Le Parisien (@le_Parisien) 12 août 2019

Un invité de marque ce matin à l'entraînement du Paris FC : Samuel Eto'o. Il est venu discuter d'une collaboration entre le club parisien et sa fondation au Cameroun. Puis, il est venu saluer les joueurs et le staff.

De passage au Paris FC pour une éventuelle collaboration avec sa fondation, Samuel Eto'o en a profité pour féliciter le malgache Bolida pour le parcours de son pays à la CAN 2019. Pour rappel, les Barea ont atteint les quarts de finale pour leur première participation.

La star camerounaise Samuel Eto'o était de passage au Groupe ADP - Centre d'entraînement Paris FC

Les joueurs du Paris FC ont eu droit à une très belle surprise ce mardi. Un invité de prestige, Samuel Eto'o, est en effet venu assister à l'entraînement des pensionnaires de la Ligue 2 française. D'après Le Parisien, le quadruple Ballon d'or africain est notamment venu négocier une possible collaboration entre le club de la capitale et son académie au Cameroun. « On a plusieurs connaissances communes et Samuel Eto'o nous a contactés, a confié le manager général parisien. Il a mis en place une très belle fondation d'où sortiront des futurs internationaux camerounais. On va voir comment on peut travailler et collaborer avec lui. Pour le Paris FC, c'est une très bonne opportunité. » Il convient de noter que l'ancien buteur du FC Barcelone et de l'Inter Milan, récemment arrivé en fin de contrat avec le Qatar SC, en a également profité pour s'entretenir avec le staff et les joueurs du Paris FC dont l'international malgache, l'un des héros de l'épopée de Madagascar à la CAN 2019.