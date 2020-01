Cameroun : la Fécafoot adopte un budget de 8,3 milliards

L’Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) s’est réunie ce vendredi à Yaoundé, en session extraordinaire. Les travaux présidés par Seidou Mbombo Njoya ont débouché sur l’adoption d’un budget de 8 355 000 000 de francs CFA (plus de 12,7 millions d’euros) pour l’exercice 2020 en cours. Soit 2,2 milliards de francs CFA destinés aux investissements, près de 2,2 milliards de francs CFA pour le fonctionnement de la Fédération, 1,1 milliard pour les compétitions internationales et nationales etc. « Il sera notamment question au cours de cet exercice, de procéder à la rénovation totale de notre Centre technique, à l’effet de lui donner un meilleur standing, digne de nos sélections nationales, même fanions. Nous allons construire un bâtiment supplémentaire avec un nouveau terrain de football gazonné », a expliqué le président de la Fécafoot.Cette rencontre a aussi l’occasion pour la Fécafoot de donner des garanties, quant au lancement de la deuxième phase des championnats professionnels. Ainsi donc, l’on a appris que le Premier ministre camerounais a validé l’ordre de décaissement de 350 millions de francs CFA à l’endroit du Comité Technique Transitoire (CTT) en charge de l’organisation du football professionnel. «», explique une source à la Fécafoot. Du coup, la reprise des championnats, initialement prévue ces 25 et 26 janvier, est reportée aux 28 et 29 du même mois. « Les clubs ont assuré qu’ils prendront part normalement, à la phase retour des championnats. Il n’y aura donc aucune interruption », lâche un président de club, ayant requis l’anonymat.