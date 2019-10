Cameroun/Elite One : la Colombe laisse des plumes face à Bamboutos

Le coup d’envoi de la saison 2019-2020 de football du Cameroun a été donné ce vendredi au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, avec à l’affiche, un alléchant Colombe – Bamboutos qui s’est soldé par la victoire des visiteurs 2-5. Auteurs d’une première mi-temps accomplie, les joueurs du club de Mbouda ont su gérer leur match en s’appuyant notamment sur Muller Mbappe, auteur d’un doublé, et sur Ulrich Lobe qui a failli rendre fous les défenseurs adverses par ses dribles fantastiques.Les visiteurs débutent en effet la rencontre sur des chapeaux de roues. Motivés dès l‘entame, les joueurs entraînés par Laurent Djam se rapprochent très vite du camp adverse avec un Muller Mbappe qui va malheureusement manquer son coup face à Julius Atengong (1). Devant une équipe de Colombe qui peine à s’organiser, les Mangwa Boys se montrent à nouveau dangereux. Sur un coup de pied arrêté, René Ndi profite du cafouillage dans la surface adverse pour ouvrir le score (0-1, 11). Les visiteurs mènent, mais ce qu’ils ignorent c’est que leur euphorie ne va durer que 60 secondes ; puisque Hapmo Dangmo égalisait dans le même temps (1-1, 12).Le jeu gagnait alors en intensité avec notamment une équipe de Bamboutos toujours aussi déterminée offensivement. Emmenés par un René Ndi tonitruant balle au pied, les Mangwa Boys reprennent l’avantage et creusent ensuite l’écart grâce notamment à Muller Mbappe (1-2, 30) et Ulrich Lobe (1-3, 32). Muller Mbappe passait même à côté du doublé, mais son lobe filait droit sur la barre transversale (43).Les joueurs de la Colombe reviennent des vestiaires avec un meilleur visage. Très vite, Christian Fack réduit le score. Le numéro 7 des Blancs et noirs profite d’une inattention de la défense adverse pour relancer son équipe (2-3, 47). Le club local se met alors à rêver d’égalisation, mais en face, leurs adversaires se montrent encore plus tranchants offensivement. Le club de la région de l’Ouest va d’ailleurs être récompensé pour ses efforts. Si Muller Mbappe parvient à s’introduire dans le dos de la défense de Colombe pour s’offrir un doublé (2-4, 58), Achille Fokem lui, va ensuite remporter son face-à-face devant Julius Atengong (2-5, 60). La Colombe ne se relèvera pas après ce but qui permet à Bambous de débuter sa saison par une victoire éclatante.(Dangmo, 12e – Fack, 47e) –(René Ndi, 11- Mbappe, 30et 58- Ulrich Lobe, 32- Fokem, 60).(Andy Dikongue, 62: Atengong – Njob – Ebanda – Dangmo – Boris Mezui – Fabrice Onana – Andy Dikongue – Christian Fack – Georges Bikele – Junior Kaaba – Sylvain Ndoumban (Sanda, 40).: Gabriel Zabot: Kibiem – Moukap – Etame – Bayem – Jeff Nana – Medjo – Nkongho – Achille Fokem Namekong (Kami, 68)– Ulrich Lobe – René Ndi (Nlend, 80) – Muller Mbappe (Mangolo, 76).: Laurent Djam