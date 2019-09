Cameroun : Armel Kana-Biyik met un terme à sa carrière internationale

Jean-Armel Kana-Biyik ne jouera plus pour le Cameroun. Le défenseur de 30 ans a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. "Après une longue réflexion, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale", a annoncé le joueur sur Instagram. Utilisé une seule fois à la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Egypte [lors du match Cameroun - Ghana de la 2e journée du premier tour, Ndlr.], le joueur qui compte six sélections en équipe nationale souhaite désormais se consacrer à sa seule carrière professionnelle. "Je cède la place à des joueurs plus jeunes, pour me concentrer sur ma carrière en club. Mais je suis fier d'avoir revêtu le prestigieux maillot camerounais avec sa riche histoire", a-t-il expliqué.Pensionnaire de Gazişehir Gaziantep, un club du championnat turc, Jean-Armel Kana-Biyik avait accepté la nationalité camerounaise en 2012. Deux ans plus tard, il a été recalé pour la Coupe du monde 2014 au Brésil. L'ex-joueur de Rennes décida alors de boycotter les Lions Indomptables en marge des CAN 2015 et 2017.