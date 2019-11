Cameroun/4e J : Bamboutos en noir et blanc, Coton et UMS en couleur

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Bamboutos. Leader du championnat camerounais de D1 de football depuis le début de saison, le club de Mbouda a été tenu en échec (1-1) dimanche face à Canon, à l’occasion de a quatrième journée d’Elite One. Pourtant supérieur sur le papier, le club aux millions de supporters s’est laissé surprendre par une équipe de Canon très déterminée. A la recherche de sa deuxième victoire, le club promu a résisté jusqu’au bout, obligeant Bamboutos à chuter à la troisième place du classement.Le club de Mbouda est en effet devancé par Coton Sport. Après le nul concédé face à la Panthère du Ndé, le club phare de Garoua a renoué avec la victoire en allant dompter Stade Renard (0-2) sur ses propres installations. Après une première mi-temps serrée, les visiteurs ont sorti le grand jeu de retour des vestiaires. Parfois en difficulté, les Cotonniers ont cependant été supérieurs à leurs adversaires à la finition.C’est sans doute la victoire la plus significative de cette quatrième journée de championnat. Après deux défaites et un nul, et deux entraîneurs contraints d’abandonner le navire, l’Union des Mouvements Sportifs (UMS) a enfin remporté son premier match de la saison. Il aura fallu attendre l’arrivée de Dieudonné Nké sur le banc de touche et le déplacement à PWD of Bamenda, pour voir le club champion du Cameroun en titre décroché sa première victoire (0-1).Une semaine après la défaite (1-3) infligée par Bamboutos de Mbouda, l’Union Sportive de Douala a repris des couleurs en allant s’imposer devant Eding (0-2). Avec 1 but marqué lors de chacune des deux parties de la rencontre, le club du président Franck Happi a maîtrisé son sujet de bout en bout. Un peu comme Yong Sport qui tourne la page de la défaite concédée contre Apejes de Mfou (1-0), grâce à son succès 2-0 contre Feutcheu FC.Bamboutos FC 1 – 1 Canon YaoundéDragon de Yaoundé 1 - 1 Colombe LoboFovu Baham 1 – 0 APEJES AcademyYoung Sports Academy 2 – 0 FeutcheuStade Renard 1 – 2 Coton Sport FCAvion Academy 1 – 1 Fortuna MfouBamenda 0 – 1 UMS de LoumTonnerre 0 – 0 PanthèreEding Sport 0 - 2 Union Douala