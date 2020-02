Cameroun (21e J) : l’Union fait la force, Coton n’y arrive plus

Une semaine après la défaite concédée sur les installations de Bamboutos de Mbouda (2-0), l’Union Sportive a repris des couleurs à l’occasion de la 21journée d’Elite One. En déplacement à Limbe où le club des Nassaras recevait Eding, les hommes de Franck Happi se sont imposés 3-0. Des buts inscrits après l’heure de jeu, notamment par Cédric Mbarga (62), Aboubakari Sidiki (73) et Sylvain Njouokep qui mettait fin au supplice des visiteurs deux minutes plus tard (75). Grâce à ce succès, l’Union Sportive de Douala (26 points) quitte la zone de relégation où son adversaire du jour, Eding, occupe la dernière place.Lanterne rouge pendant de nombreuses semaines, AS Fortuna cède donc sa place à Eding. Le club de Mfou se relance dans la course au maintien, grâce son succès 1-0 sur Avion du Nkam. Bonne opération également pour Feutcheu FC, vainqueur de Yong Sport (4-2). Un résultat acquis grâce à Derrick Kameni qui a flambé, en signant un quadruplé. L’attaquant de la formation de Djiko-Bandjoun est le deuxième joueur à réaliser une telle performance cette saison, après Araina Gueime de Coton Sport.Les jours se suivent et se ressemblent pour Coton Sport. Sur une série de quatre matchs consécutifs sans victoire avec la réception de Stade Renard, le club de Garoua espérait briser la malédiction. Mais il n’en sera rien ! La faute à des visiteurs déterminés et infatigables (1-1). Du coup, le club fanion du septentrion (38 points) ne compte plus que deux maigres points sur ses concurrents directs. Parmi eux, le club de PWD (36 points), qui a réussi une très bonne opération en allant battre UMS 2-0 à domicile. Comme la Colombe du Sud (36 points), qui a battu Dragon 2-0.Apejes 2 – 0 Fovu BahamColombe Lobo 2 – 0 Dragon de YaoundéCoton Sport FC 1 – 1 Stade RenardFeutcheu 4 – 2 Young Sports AcademyUMS de Loum 0 – 2 PWD BamendaUnion Douala 3 – 0 Eding SportFortuna Mfou 1 - 0 Avion Academy