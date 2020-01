Cameroun (18e J) : Canon explosif, Union dompte le Dragon

La phase retour du championnat camerounais de première division de football a démarré ce mercredi. Au programme, neuf rencontres tout alléchantes les unes que les autres, avec de nombreux buts au menu. Au Centre d’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) de Mbankomo, une banlieue située à 30 kilomètres de la capitale, l’Union de Douala a facilement dompté le Dragon de Yaoundé (0-2). Grace à un doublé de l’attaquant international A’ Samuel Nlend.Le capitaine des « Nassara Gamakaï » s’est d’abord illustré en première période en transformant un penalty. Avant de conclure sur une action personnelle, inscrivant ainsi ses 6ème et 7ème buts de la saison. Samuel Nlend met ainsi fin à une longue période de disette sur le plan personnel, mais aussi, permet à l’Union Sportive de Douala de tourner la page d’une longue série noire de 10 matchs sans victoire en championnat.Reprise en fanfare pour Kevin Assiga sous les couleurs du Canon Sportif de Yaoundé. Absent depuis plusieurs semaines, l’attaquant a marqué son retour dans le championnat camerounais en inscrivant un, deux, trois buts face à une formation d’Avion FC, à l’occasion de cette 18journée d’Elite One. Très dangereux au pressing, les joueurs de Yaoundé ont bénéficié de deux penalties pour prendre le dessus durant la première période. Et à chaque fois, c’est Kevin Assiga qui s’est chargé de tirer et de… marquer. Le buteur s’illustre encore très vite, dès le retour des vestiaires pour le 0-3, avant qu’Aymeric Tchoyi ne réduise le score pour les locaux (1-3). Une victoire importante pour le Canon de Yaoundé qui s’éloigne un peu plus de la zone rouge.Avion 1-3 CanonEding 0-0 UmsPanthère 1-1 ApejesBamboutos 1-0 ColombeDragon 0-2 UnionFeutcheu 1-1 CotonPWD Bamenda 1-0 FortunaStade Renard 4-1 Yong SportTonnerre 2-1 Fovu