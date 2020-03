Cafu : « Neymar est meilleur techniquement que Messi »

Les trois africains évoluant en Ligue 1, figurent parmi les joueurs les plus fulgurants du championnat. Flashé à 36,8 km/h lors de de la victoire de Montpellier à l’AS Saint Etienne 1-0, l’international Algérien, Delort est désormais le joueur le plus rapide après 28 journées jouées en Ligue 1. Ll’attaquant montpelliérain devance Youcef Atal (OGC Nice, 36,6 km/h) et Kelvin Amian (Toulouse FC, 36,2 km/h). Le nigérian Victor Osimhen s’est également distingué cette saison en réalisant le plus de sprints à haute vitesse. L’attaquant de Lille a été flashé au-dessus des 35 km/h au cours de 6 rencontres différentes. Par ailleurs, Bouna Sarr a fait 436 sprints– à plus de 25 km/h en 27 matchs disputés en L1 avec l’Olympique de Marseille. Le joueur du club phocéen est donc en tête du classement des joueurs ayant effectué le plus grand nombre. La deuxième place est occupée par Victor Osimhen avec 419 sprints. A lire aussi sur Orange Football Club >> Mané, Salah et Aubameayang parmi les joueurs les plus prolifiques en Premier League