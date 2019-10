CAF - Tour de cadrage : le FC San Pedro (CIV) connaît son adversaire

Réduite à dix après quinze minutes de jeu suite à l'expulsion d'Emre Can, l'Allemagne a finalement fait la différence en seconde période en Estonie. Victorieuse de la Macédoine du Nord, la Pologne verra l'Euro 2020 alors que la Croatie a été accrochée par le Pays de Galles (1-1).

La Pologne peut se réjouir, Bale frustre la Croatie

Longtemps devancés par l'Irlande du Nord, les Pays-Bas et l'Allemagne ont repris les choses en mains au meilleur des moments. Les deux sélections comptent trois points d'avance Green and White Army suite aux rencontres disputées ce dimanche. Alors que les Néerlandais ont pris le meilleur sur la Biélorussie plus tôt dans la journée grâce à un doublé de Georginio Wijnaldum (1-2), les Allemands ont décroché un succès plus large encore en Estonie (0-3).Tenus en échec à la pause, les joueurs de Joachim Löw ont forcé la décision au retour des vestiaires avec des réalisations d'Ilkay Gündogan (52eme), de Karol Mets (contre son camp, 58eme) et de Timo Werner (71eme).Même si elle n'a guère convaincu lors de cette rencontre face à l'adversaire le plus faible de son groupe, la Nationalmannschaft est en bonne voie dans l'optique de la qualification.A Varsovie, la Reprezentacja est venue à bout de la Macédoine du Nord (2-0). S'il n'a pas marqué, Robert Lewandowski a néanmoins été impliqué sur les deux buts de son équipe, inscrits par Przemyslaw Frankowski (74eme) et Arkadiusz Milik (80eme). Cette victoire, conjuguée au revers de la Slovénie contre l'Autriche (0-1) signifie donc que les Polonais termineront, quoi qu'il advienne en novembre, à l'une des deux premières places du groupe G. La Croatie avait également l'occasion de valider son billet dès ce dimanche soir. Les Vatreni étaient même très bien partis pour y parvenir puisque Nikola Vlasic a rapidement ouvert le score à Cardiff (9eme). Mais Gareth Bale a égalisé juste avant la pause (45eme+3), contrariant ainsi les plans des vice-champions du monde. Ce match nul (1-1) n'arrange toutefois pas vraiment le Pays de Galles, condamné à remporter ses deux derniers matchs et à espérer un faux-pas de la Slovaquie pour ravir un strapontin.