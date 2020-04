CAF : Report des finales des coupes interclubs

Le maire de Vavoua (ville de Côte d'Ivoire) a été très sceptique concernant sa relation avec l’ex-buteur de Chelsea. Pour lui , en équipe nationale de Côte d'Ivoire ne signifie pas être de bons amis. « On a été des ex-coéquipiers, mais pas forcément des amis. Il n'y a pas d'animosité entre moi et Didier Drogba. Je l'ai eu au téléphone pour lui dire que j'avais déjà fait mon choix (Idriss Diallo) et que je ne pouvais pas revenir sur ma parole. Les gens doivent comprendre que dans ce pays, il y a encore des gens qui tiennent à leur parole.» A-t-il expliqué. On se souvient encore de ses deux récentes sorties médiatiques, l’ancien joueur du PSG avait indiqué qu’il n’apportera pas son soutien à Didier Drogba pour les élections de la FIF , il avait magnifiquement insisté sur son soutien à Idriss Diallo, et même justifié son choix. « Tous mes choix sont faits par conviction et j’essaie de regarder la mentalité de la personne avec laquelle je veux cheminer. Et si elle converge avec la mienne, j’y vais. Je l’ai déjà dit, j’étais avec Malick Tohé qui s’est aujourd’hui associé à Idriss Diallo, à partir de ce moment, je soutiens Idriss Diallo. On (Didier Drogba et lui) s’est croisé, mais tard. J’avais déjà donné ma parole et ma parole elle est sacrée » avait précisé Kalou B au micro de la chaine « LA 3 ». Une autre sortie chez nos confrères de Life Magazine dans laquelle il disait qu’ « Avoir été un grand joueur ne fait pas forcément de vous un bon dirigeant. Tout comme avoir été un bon joueur ne ferait pas de vous un bon coach.» Une chose est sûre, Kalou Bonaventure reste fidèle à sa parole, il portera donc son choix sur Idriss Diallo.