CAF : L'Egyptien Amr Fahmy va se présenter contre Ahmad

Rendu à sa 10journée, le championnat de première division de football du Cameroun a encore livré des résultats surprenants. Tenez, après le nul 0-0 concédé sur le terrain d’Apejes de Mfou, Avion est sorti de la zone de turbulence, en battant Fovu de Baham 1-0. Une victoire difficile pour le club des Académiciens du Nkam qui a dû attendre la deuxième période pour faire la différence, grâce notamment à un Jules Kooh altruiste. Au classement, Avion (18 points) rattrape le leader Coton Sport (1 match en moins).Bonne opération également pour le Tonnerre Kalara Club, vainqueur d’Eding 0-1 grâce notamment à Grégoire Nkama, auteur de son cinquième but de la saison à la 90minute de a rencontre. Désormais troisième au classement, le club de Yaoundé porte à 9, sa série de matchs consécutifs sans défaite. Tout le contraire de l’Union Sportive de Douala qui concède une deuxième défaite d’affilée face à PWD de Bamenda (1-0). Les Nassaras qui cumulent quatre matchs consécutifs sans victoire flirtent désormais avec la zone rouge.Bonne nouvelle pour les fans de Stade Renard de Melong. Après de nombreux aller et retour dans la zone de relégation, Thomas Nkuissi et ses coéquipiers quittent le bas du classement pour se hisser au 12e rang avec 14 points à leur actif. Le club vainqueur de la dernière Coupe du Cameroun profite en effet de sa victoire 3-1 sur Colombe du Dja et Lobo pour reprendre des couleurs. Un peu comme Feutcheu et Dragon de Yaoundé qui ont respectivement marché sur UMS de Loum (1-0) et Fortuna de Mfou (2-1). Ce jeudi, le leader Coton Sport affronte Bamboutos de Mbouda, dans le cadre du match en retard de cette 10journée d’Elite One. Le club de Garoua jouera en effet pour la victoire. Objectif : creuser davantage l’écart avec ses poursuivants au classement.Avion Academy 1 - 0 Fovu Baham Canon Yaoundé 0 - 1 Apejes Academy Fortuna Mfou 1 - 2 Dragon de Yaounde Stade Renard 3 - 1 Colombe Lobo UMS de Loum 0 - 1 Feutcheu Young Sports Academy 2 - 2 Panthere Bamenda 1 - 0 Union Douala Eding Sport 0 - 1 Tonnerre