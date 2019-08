CAF-LDC : La SOA (Côte d'Ivoire) éliminée par le FC Nouadhibou

📰 ÚLTIMA HORA: ultimátum del PSG al Real Madrid 🚨 Neymar: el PSG le comunica al Madrid que Vinicius o nada 📝 @educornagohttps://t.co/i0jYTD7g3A — AS (@diarioas) 26 août 2019

Selon AS, le PSG insiste pour intégrer Vinicius Jr dans le deal Neymarhttps://t.co/AJzNWqUeiG #PSG #TeamPSG pic.twitter.com/Nm4GSHUTWO — Canal Supporters (@CanalSupporters) 26 août 2019

VINICIUS SOUS LE FEU DES CRITIQUES

Le PSG a posé ses conditions pour céder Neymar au Real Madrid. En plus d'une belle somme d'argent, le club parisien réclamerait Vinicius Jr, qui est l'un des joueurs favoris de Leonardo. Cependant, la direction madrilène ne compterait pas lâcher sa pépite. (@diarioas) pic.twitter.com/Qo3N7QSczb — Actu Foot (@ActuFoot_) 26 août 2019

Plus la clôture du Mercato se rapproche et plus l’hypothèse d’un Neymar restant au PSG au moins une saison de plus se précise. Le club parisien n’a pas pour autant stoppé toutes les négociations avec les clubs potentiellement intéressés par les services de l’attaquant brésilien. Il a ainsi relancé le Real Madrid. Mais à en croire les informations de Jugones de la Sexta , que AS ont confirmé dans la foulée, le double champion de France en titre a fixé une condition sine qua none à l’entame des négociations : l’inclusion de Vinicius Junior dans un éventuel deal. L’ailier brésilien (19 ans) est courtisé avec insistance par le PSG et par Leonardo , qui a déjà fait part de son intérêt aux Merengue.En outre, il est sous contrat avec le Real jusqu’en 2025, ce qui complique la tâche pour le faire bouger.Critiqué en ce début de saison et remplaçant à domicile contre le Real Valladolid samedi dernier (1-1), avant de profiter de la sortie de James Rodriguez sur blessure pour entrer en jeu, Vinicius est déterminé à retrouver au plus vite son meilleur niveau, d’après AS.Zinedine Zidane le porte aussi en haute estime et le Real compte bien tout mettre en œuvre pour faciliter le développement du natif de Sao Gonçalo. A moins que la perspective de pouvoir s’offrir Neymar par le biais de Vinicius ne change la donne. Jusqu’à maintenant, ce n’est pas le cas. Mais l’urgence de la situation pourrait tout faire basculer dans cette ultime semaine sur le marché des transferts.