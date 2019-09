🔴LDC: la CAF rejette l’appel du WAC, l’Espérance officiellement championne d’Afrique !

Gifle monumentale infligée par @CAF_Online au @WACofficiel

L’instance dirigeante du football africain () a dĂ©finitivement clos le feuilleton Ă rebondissements de la finale de la Ligue des champions retour de l’éditionqui a mis aux prises l’(EST) et le(WAC), et ce, en rejetant l’appel du club marocain.Il convient de rappeler que la rencontre qui s’est disputĂ©e endernier au Stade Olympique dea Ă©tĂ© notamment Ă©maillĂ©e d’incidents polĂ©miques en raison de l’annulation d’un but en faveur duet de l’impossibilitĂ© de consulter l'assistance vidĂ©o (VAR), alors que les Marocains Ă©taient menĂ©s au score (0-1).Le match a par la suite Ă©tĂ© interrompu pendant plus d’une heure, avant que l’arbitre gambienne siffle la fin de la rencontre et ne proclame l’vainqueur de la. >> CAF CL - FINALE: match arrĂȘtĂ©, l'EspĂ©rance de Tunis sacrĂ©e Toutefois, et quelques jours plus tard, le comitĂ© exĂ©cutif d’urgence de laavait fait volte-face et ordonnĂ© que la manche retour soit rejouĂ©e sur terrain neutre. Sauf que l’écurie tunisienne avait alors saisi lequi a demandĂ© Ă l’instance africaine de rejuger cette affaire via la commission de discipline.Le, celle-ci avait rĂ©servĂ© un nouveau rebondissement en prononçant la dĂ©faite dupar forfait et en confirmant donc le sacre de l’Les dirigeants casablancais avaient alors fait appel de cette dĂ©cision, mais laa annoncĂ© dimanche 15 septembre que la commission de recours l’a rejetĂ©. DĂ©sormais, l’instance panafricaine va confirmer auprĂšs de laque ce sont bel et bien les Tunisiens qui reprĂ©senteront l’à la Coupe du Monde des clubs 2019 dont le tirage au sort a lieu ce lundi.