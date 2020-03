Dossier OFC - CAF vs Coronavirus : quel sort pour la CAN 2021 ?

La CAF a reporté les demi-finales de la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF ainsi que les 3es et 4es journées des éliminatoires de la CAN 2021 qui étaient prévues cette semaine ou encore le CHAN 2020, compétitions réservées aux locaux et qui était prévue pour avril au Cameroun. Tout ça à cause de la pandémie de Coronavirus qui frappe le monde entier.Mais pour le moment, la CAF a maintenu les dates des cinquième et sixième journées de la phase des groupes des éliminatoires de la CAN 2021. L'instance espère jouer ces deux journées puis programmer les deux journées suspendues en juin prochain, voir en septembre et octobre. Les sélections entameront ainsi juste après les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.Le comité d'urgence de la CAF se réunira début avril pour décider de l'avenir des compétitions africaines que ce soit pour les clubs ou pour les sélections. La CAf n'a besoin que de deux fenêtres pour accomplir les 4 journées des éliminatoires."Nous pouvons les jouer deux par deux (deux matchs par journée), donc nous avons besoin de deux fenêtres internationales", a indiqué le secrétaire général par intérim Abdelmounaïm Bah, dans un entretien avec des journalistes. "Il y a celles de juin, septembre, octobre et novembre", a-t-il précisé. Il pense qu’à ce stade, tout reste possible au sujet des éliminatoires de la prochaine édition de la CAN."Au niveau de la FIFA aussi, il y a un groupe de travail qui a été mis en place, qui réunit l’ensemble des confédérations", a-t-il rappelé. Mais, il estime qu’il est trop tôt pour s’avancer sur les prochaines des dates éliminatoires. "Toutes les options sont sur la table et ce qui est sûr, c’est que la CAN est toujours prévue en janvier-février", a-t-il conclu.A lire aussi >> Officiel : les deux prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2021 reportées