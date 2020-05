CAF Awards : Emmanuel Adebayor dément pour Mané et Salah

«Comment Sadio Mané peut-il remporter le prix du meilleur joueur de l’année de la CAF alors qu’il n’est pas basé en Afrique ? Lionel Messi n’a jamais remporté de trophée individuel continental sur son continent. La CAF signifie Confédération Africaine de Football.Ce prix appartient aux joueurs basés en Afrique. (…) Je me suis éloigné du football africain à cause de la corruption et de la façon de faire les choses de ce côté. Je n’honore que mon pays, le Togo. Et s’ils m’invitaient à un événement qui a quelque chose à voir avec la CAF, je ne me présenterai pas à cause des dirigeants ». Telle était la déclaration qui a choqué plus qu'un. Mais l'ancien joueur d'Arsenal, qui a remporté ce titre, a tenu à clarifier qu'il n'a jamais dit ça et que ce sont des propos mensongers.«Récemment mon attention a été attirée sur des propos, relayés par certains médias et sur les réseaux sociaux, sur la CAF et sur mes collègues Mohamed Salah et Sadio Mané.Faites toujours attention pour ne pas publier de fausses informations», a clarifié l'actuel attaquant du Club Olimpia au Paraguay.Adebayor s'est aussi démarqué par une autre déclaration, concernant les dons pour lutter contre le Covid-19. Contrairement à d'autres stars du continent, à l'instar de l’Ivoirien Didier Drogba et le Camerounais Samuel Eto'o, le Togolais a refusé d'aider la population togolaise en pleine pandémie de coronavirus.A lire aussi >> Coronavirus : Adebayor ne fera pas de don pour les togolais