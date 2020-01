CAF Awards 2019 : le tacle de Samuel Eto'o à Mohamed Salah

Séduit par la brillante contre l'ASSE, Thomas Tuchel, estime que sa formation a beaucoup progressé par rapport à la saison écoulée.

Tuchel loue l'atruisme de ses buteurs

A l'occasion de son quart de finale de Coupe de la Ligue, le PSG a frappé très fort ce mercredi avec un succès par cinq buts d'écart au détriment de l'ASSE à domicile (6-1). Une démonstration de force dans la lignée de celles que les champions de France accumulent depuis quelques semaine."Oui, on est meilleurs que l'an dernier parce que nous sommes ensembles. On a des joueurs sur le terrain qui sont décisifs, on a gagné en mentalité, a-t-il confié sur Canal+. On a gagné des joueurs qui sont habitués à jouer tous les trois jours et au plus haut niveau. C'est ça le changement. Après le premier match contre Manchester tout le monde était convaincu que nous étions au meilleur niveau, mais il y a eu des blessures et la suite vous la connaissez, mais maintenant on a progressé. On attaque et défend ensemble, on a un bon esprit pendant les entraînements et les matches".même s'il a souligné que c'était "leur travail" de conclure les actions. "C'est leur job. Ils monopolisent les buts de l'équipe, mais on voit qu'ils cherchent les joueurs dans la meilleure position, ils ne sont pas égoistes, a-t-il relevé. Mauro a marqué trois fois aujourd'hui mais les passes décisives sont bonnes, la préparation de l'action est bonne. On joue ensemble. Je suis convaincu que c'est un effort de l'équipe offensivement et défensivement. Si nous sommes capables de jouer comme durant les dernières semaines, nous sommes très dangereux." La prochaine équipe à se présenter sur le chemin du rouleau compresseur parisien est l'AS Monaco. Robert Moreno et ses hommes ont de quoi trembler.