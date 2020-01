CAF Awards 2019 : El Hadji Diouf « convaincu à 1000% du sacre de Sadio Mané »

Ahmad Ahmad veut voir clair sur l’état d’avancement des préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021. Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF) va à cet effet effectuer une visite au Cameroun dans les prochains jours. Ce sera à l’occasion de la prochaine mission d’inspection des infrastructures consignées dans le cahier de charges de cette grand-messe du football africain. « Le Président de la CAF Ahmad Ahmad se rendra en personne au Cameroun pour juger l’évolution des travaux. Il sera accompagné d’experts », confirme une source à la CAF. Le Cameroun n’a en tout cas aucune raison de s’inquiéter de la venue du président de la CAF. La majeure partie des infrastructures retenues pour la CAN 2021 est prête ou en voie de l’être. A Limbe, le stade Omnisports affiche fière allure et a déjà servi de cadre à la CAN de football féminin en 2016. A Bafoussam, le stade Omnisports de Kouekong a déjà accueilli plusieurs matchs internationaux. A Garoua, le stade Roumde Adjia n’attend plus que la compétition, comme le stade de la Réunification et celui du Complexe de Japoma dans la région du Littoral. A Yaoundé, le stade Omnisports Ahmadou Ahidjo est opérationnel. Reste plus que le Complexe d’Olembe où les travaux se sont intensifiés à une vitesse V. Déjà, le Cameroun sera jugé en avril, lors de l’organisation du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). « Une bonne organisation du CHAN 2020 qui se tiendra au Cameroun du 4 au 25 avril pourrait lever toute incertitude concernant l’organisation de la CAN 2021. Nous en saurons plus dans les mois à venir », poursuit notre source.