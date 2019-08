Caen : Ninga rejoint Angers

En conférence de presse, Michel Der Zakarian, l’entraîneur de Montpellier, a fait le point sur la succession de Benjamin Lecomte.

A la recherche du successeur de Benjamin Lecomte, qui a été transféré à Monaco, Montpellier est en contacts très avancés avec le gardien international suédois Robin Olsen (29 ans, AS Rome). Présent ce jeudi en conférence de presse, Michel Der Zakarian a évoqué la piste menant à l’ancien joueur du FC Copenhague (qui est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club de la Louve). « Ça avance, a reconnu le coach héraultais, le natif de Malmö étant espéré sous la forme d’un prêt avec option d’achat.(ndlr : samedi soir contre Rennes). Il doit passer sa visite médicale, signer, etc. Ce sera un peu juste pour être qualifié. » Du côté des départs, « MDZ » a assuré que Damien Le Tallec n’allait pas bouger avant le terme de cette période de mutations. En revanche, Junior Sambia et Paul Lasne (qui pourrait rejoindre Brest) pourraient effectivement bouger, selon Le Midi Libre. Par ailleurs, nos confrères indiquent que le président Laurent Nicollin n’aurait pas reçu la moindre offre pour Gaëtan Laborde ( Schalke ? Francfort ?). Pour l'instant ?