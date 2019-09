Caen : Benjamin Jeannot arrive de Dijon pour quatre ans

J'ai choisi #Mane pour #TheBest ! Et vous ?moi je l aurai choisi Mane mais il n est même dans la liste finale je trouve scandaleuxhttps://t.co/XiqRDGXmpW — Sagna Sana (@SagnaSana1) 2 septembre 2019

Le prixva une nouvelle fois échapper à l'! Ce lundi, l’instance dirigeante du football mondial (FIFA) a révélé la liste des trois finalistes du trophée "" récompensant le meilleur joueur du monde. Et parmi eux, on ne retrouve aucun footballeur africain… L’amertume la plus forte concerne certainement la super star sénégalaise de Liverpool,, qui faisait partie, comme son partenaire, des 10 candidats pour la prestigieuse récompense. Malheureusement, lea été écarté de la liste des trois finalistes puisque(FC Barcelone),(Juventus) et(Liverpool) lui ont de nouveau été préférés. Finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 , vainqueur de la, co-meilleur buteur de, auteur d’un doublé historique en Supercoupe de l’UEFA et performant chaque weekend en, l’enfant deaurait clairement mérité meilleur sort. Après son absence surprise du trio final pour le titre de «», décerné le mois dernier au défenseur néerlandais, les férus du football africain espéraient que le prixreviendrait à. C’est raté…