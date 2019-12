CAB : Saidani incarcéré dans des affaires de chèques sans provision

Le portable de Sadio Mané qui fait le buzz ! L'apparition de Sadio Mané dans les couloirs des vestiaires a encore fait parler. Le truc de fou qui a attiré l'attention de tout le monde est l'écran cassé de son téléphone. pic.twitter.com/3doK5ro7AN — Influenceur225™ (@influenceur225) December 27, 2019

Sadio mané n’a pas le temps pour ces genres de futilités s’il voulait le portable le plus chère au monde il pouvait l’avoir mais la simplicité ne tue pas. Il investit tellement pour son pays qu’il a construit lycée hôpital etc heros national🇸🇳. Phone cassé ou pas, il est riche https://t.co/YPVT0SenZV — samuel🇸🇳🇫🇷 (@samuelwizkid7) December 28, 2019

Sadio Mane is one of us pic.twitter.com/Aoqa4du1jT — Troll Football (@TrollFootball) December 28, 2019

Téléphone de Sadio Mané a un écran casé 😅😅😅😅



Pendant ce temps ma meuf veut changer son phone Par ce que l'écran est cassé 😂 où est la logique pic.twitter.com/iN2tsJaAxc — POULO Ba 😍 (@AblayeBaa2) December 26, 2019

Sadio Mané, la simplicité à l'état pur.



Malgré ses millions, regardez l'écran de son téléphone.



Il s'embrouille pas dans les futilités.



Ouben c'est parce qu'il est africain qu'il a toujours son écran cassé ? 😂



🙏 pic.twitter.com/4nXpy1xwZM — CHRONIQUES 225 (@chroniquetwitt1) December 27, 2019

La photo a été prise lors de la victoire de Liverpool face à son dauphin, Leicester City (4-0) au cours du Boxing Day. On y voit l'attaquant Sénégalais, téléphone à la main, se dirigeant vers les vestiaires. Jusqu'ici tout est normal, mais en zoomant sur la photo, on découvre l'écran de son téléphone portable cassé, alimentant les discussions sur les réseaux sociaux. Certains applaudissent la modestie du Lion de la Téranga alors que d'autres l'accusent de négligence. Sadio Mané est toujours au centre des débats et ça n'a pas l'air de finir. A lire aussi >> Liverpool : nouvelles tensions entre Mané et Salah