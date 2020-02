CAB : Mohamed Habib Yaken au CSS à partir de l'été prochain

Auteur d'une saison éblouissante avec l'Inter Milan, Lautaro Martinez pourrait bientôt quitter le club lombard. Les prestations XXL du jeune goleador argentin ne sont pas passées inaperçues et plusieurs cadors européens souhaiteraient s'attacher ses services dès l'été prochain. Jusqu'alors, c'est le FC Barcelone qui avait été évoquée comme une piste privilégiée. Mais le club catalan, en quête d'un avant-centre pour préparer l'ère post-Suarez, ne sera pas seul sur ce dossier : le Real Madrid serait aussi intéressé par le buteur intériste.

Real Madrid ou Barcelone ? Lautaro Martinez aura le choix

Selon les informations du média argentin TyC Sports - relayées par le quotidien As -, la direction du Real Madrid pourrait passer à l'offensive dès le prochain mercato estival pour Lautaro Martinez. Ce dernier serait évalué à plus de 110 millions d'euros sur le marché des transferts - un prix évidemment mouvant en fonction de l'offre et de la demande. Une opération considérable pour la Maison Blanche, qui a déjà beaucoup dépensé l'été dernier et cherche à attirer le joueur le plus cher du monde, Kylian Mbappé. « Aujourd’hui, je suis un joueur de l’Inter et je suis heureux ici. Les gens m’apprécient. Si on parle de moi, c’est que cela signifie que je fais les choses bien et j’ai l’intention de continuer sur cette voie. Je suis calme et heureux, je me sens bien ici. », s'est contenté de déclarer Martinez sur TyC Sports.

