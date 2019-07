Ça se bouscule pour Henrichs

Face au dossier complexe de Romelu Lukaku, l’Inter Milan réfléchit sérieusement à l’option Rafael Leao. L’attaquant portugais ne sera pas retenu par Lille en cas d’offres conséquentes.

Au moment de racheter Lille il y a deux ans, Gérard Lopez n’avait pas caché la stratégie qui serait mise en place dans le Nord : acheter de jeunes joueurs pour les revendre à prix d’or. En recrutant Luis Campos comme directeur sportif, l’Hispano-Luxembourgeois s’était attaché les services d’un expert en la matière et ça semble fonctionner. En attendant le départ de Nicolas Pépé, le LOSC va très certainement perdre Rafael Leao. L’attaquant portugais, arrivé l’été dernier gratuitement du Sporting Lisbonne, a convaincu pour sa première saison en Ligue 1 et attiré les prétendants. Parmi eux, Valence et Everton prêts à mettre 40 millions sur la table. Une somme conséquente qui fait forcément réfléchir les dirigeants lillois. « Au niveau des salaires, dès qu’il y a des très grosses équipes, on ne peut plus concurrencer… », avouait Lopez ce week-end dans la Voix du Nord. Un troisième larron vient de se rajouter à la liste pour le jeune buteur (20 ans). Il s’agit de l’Inter Milan d’après Sport Mediaset. Les Nerazzuri ont toujours Romelu Lukaku comme cible prioritaire mais viennent d’essuyer deux réponses négatives de Manchester United pour le Belge. Alors que les Red Devils réclament 80 millions d’euros, les dirigeants milanais pourraient bien se tourner vers Lille et un Rafael Leao deux fois moins cher.