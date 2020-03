Ça passe pour Arsenal face à Portsmouth / FA Cup (8es de finale)

De retour en Ligue 1, après un passage plutôt réussi en Espagne, du côté de Villarreal, l'attaquant Camerounais cherche à s'imposer dans le onze de Rudi Garcia, dans un championnat qu'il connaît bien. En effet, le Lion Indomptable s'est déjà illustré avec Sochaux en marquant 25 buts lors des saisons 2014-15 et 2015-16 et 24 buts, les deux saisons suivantes avec Angers. C'est d'ailleurs en brillant avec les Blanc et Noir qu'il a tapé dans l’œil des recruteurs du club de la Liga. Le Cameroun a joué au jeu du onze de rêve lors d'une interview accordée à l'émission Française de Téléfoot . Et il a misé sur du lourds dans ses choix. En effet, pour le poste de gardien de but, Toko-Ekambi n'a pas pris de Manuel Neuer ou de Gianluigi Buffon, voire d'Alisson Becker, mais plutôt son compatriote,, qui brille dans les buts de l'Ajax Amsterdam depuis deux saisons. En défense, s'il a pris un joueur du Real Madrid,et un autre ex-joueur du Barça,, il a aussi choisi le Camerounaiset, l'arrière gauche de Wolsburg. Au milieu, un duo français forme le double pivot à savoir le milieu de la Juventus de Turin,et le milieu de Chelsea,. Un duo champion du Monde qui sera chargé des tâches défensives puisque le reste, c'est ultra-offensif avec, le magicien Brésilien,, le génie du Barça,, la star de la Vieille Dame et ...L'ancien capitaine des Lions Indomptables est le troisième Camerounais dans cette équipe type après Onana et Teikeu. L'ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Inter Milan est ainsi préféré à, autre légende africaine qui a longtemps brillé sur la scène européenne. A lire aussi >> Ligue 1 : Toko Ekambi (OL) fait sensation face à Saint-Etienne