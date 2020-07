CA : le ministère va déposer une plainte contre Boughediri

Sa situation au TP Mazembe

Son passage à Arsenal

Son tacle à l'Olympique de Marseille

L'épisode Kabuscorp

Objectif Ligue des Champions

Objectifs pour la nouvelle saison

Je suis un joueur du TPM, je peux aussi me permettre de dire solennellement que je suis un joueur définitif de ce club. Je suis un fils de la maison. Posez-moi la question de savoir comment ça va chez nous, je vous réponds que nous allons bien. A l’intention de ceux qui aiment Trésor MPUTU et de tous mes fans, qu’ils sachent que je suis encore au TPM.A Londres, j’étais accompagné de mon aîné Salomon SK DELLA, actuellement Directeur financier du club. J’y étais pour un test. Pour plusieurs raisons, nous n’étions pas arrivés à un accord. J’étais obligé d’abandonner mon rêve de jouer chez Arsenal.J’ai entendu parler de ça. J’ai même appris que leur ancien Président, le regretté Pape DIOUF en parlait, mais personnellement aucun dirigeant du club m’avait rapproché en ce sens. Si l’OM avait besoin de moi, il était plus simple de se renseigner auprès de mon club ou de moi-même. A cette époque – c’est ce que je fustige aujourd’hui – j’ai sans doute été victime de l’influence négative des agents que nous appelons abusivement managers. Leurs méthodes nuisent à beaucoup d’équipes du continent. Ils trompent et manipulent les joueurs. A lire aussi >> OFC Légendes: Trésor Mputu, le joyau de Kamalondo Revenons à cette fameuse histoire de l’OM. Kabuscorp s’était rapproché du club mais l’OM non. Peut-être que le club français espérait que je fuie le TPM en reniant mon contrat ! En quittant le Congo pour l’Angola, j’ai compris cette réalité qu’étant sous contrat, le club qui te veut doit venir négocier avec Mazembe. J’avais personnellement rapporté ma situation au Président qui, par la suite, avait accepté que je parte. Au club, nous avons un Manager Général qui se charge de suivre tout mouvement. Je ne comprends pas comment certains de mes coéquipiers vont signer ailleurs sans donner la moindre information au club. La logique est assez simple, lorsqu’un club veut te recruter, il suffit juste de porter l’information au Manager pour que les négociations s’ouvrent. C’est une réalité que bafoue certains amis oubliant que le règlement intérieur du club et même certaines dispositions de nos contrats peuvent amener le club à suspendre ou mettre à pied le joueur. Comme notre Président a le pardon au bout de chaque phrase, certains amis le savent et en abusent…Je rappelle aussi qu’en signant au TPM, tous les joueurs prennent un engagement ferme, celui de gagner la Ligue des Champions, avant de penser à la Ligue 1, et aussi l’obligation de battre Lupopo. On se le répète aux entraînements, c’est un engagement édicté par nous sans la moindre intervention du président. On s’arme de ça pour placer le club au plus haut niveau africain. Tous les jeunes formés au club et ceux qui sont là, je leur dis que sans ces exploits, ils n’ont pas le droit de voir leurs noms inscrits dans l’histoire du TPM. Qu’ils ne soient pas pressés, travaillons ensemble pour laisser une empreinte. Pour que les supporteurs ne t’oublient pas, il faut gagner la Ligue des Champions.Le TPM c’est ma maison. Je me charge d’interpeller mes coéquipiers dans ce sens. Trois ans maintenant qu’on fait du sur place en Ligue des Champions. La direction n’en peut plus, elle dépense beaucoup en terme de salaires et primes mais nous n’arrivons pas à atteindre l’objectif. C’est comme un père qui a en mare de voir son fils redoubler de classe pendant qu’il s’acquitte régulièrement du minerval et des autres charges. Il est temps de se remettre au travail pour gagner la Ligue des Champions. A lire aussi >> Trésor Mputu : le Top 5 des pires dérapages de Magic Touré !