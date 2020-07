CA : la seule liste candidate n'a pas encore complété son dossier

Il a déposé sa candidature dix minutes avant la clôture lundi à 14h des délais, soit au tout dernier moment. M.Boughediri est homme d'affaires. Sa liste comprend les quatre membres suivants: MM.Moez Brahmi, expert comptable et président de la chambre tuniso-algérienne du commerce, Zouheir Ben Mansour, médecin, Ramzi Somrani, avocat, et Tarek Ben Khoudh, directeur dans une société de communication.Ils ont tous occupé par le passé des postes de responsabilité au Club Africain que ce soit avec l'équipe de football ou de handball.De suite, pour documents manquants et dossiers incomplets, l'approbation de cette liste a été suspendue par la commission indépendante des élections issue de la FTF qui a donné jusqu'au mercredi à 14h aux membres de cette liste pour compléter leur dossier.En vérité, les listes attendues n'ont pas été au rendez-vous, notamment celle de l'homme d'affaires Khaled Akid, et celle dite des grandes figures clubistes (MM.Fadhel Abdelkafi, Hamouda Ben Ammar, Kamel Idir, Mehdi Gharbi....).A lire aussi >> Club Africain : deux candidatures attendues ce lundi