CA Bizertin : Skander Kasri prend cinq jours de repos

La séance d'entrainement de vendredi effectuée par le Club Athlétique Bizertin au stade Bejaoui de Zarzouna a été marquée par l'absence de l'entraineur Skander Kasri.Celui-ci a pris cinq jours de repos en raison de douleurs au dos.La séance de vendredi survient après quatre jours de repos.*Bekale et Boling nouvelles recruesEn effet, le demi gabonais Ray Enene Bekale (Christ Junior), 21 ans a signé pour trois ans.Bekale a été formé à l'Association Sportive de la Jeunesse Ambomo (Gabon) avant de rejoindre le Club Sportif de Libreville.En septembre 2018, il a débarqué à l'Etoile Sportive de Metlaoui. De son côté, l'avant-centre malien Dembele Boling, 20 ans a signé pour cinq ans. Boling arrive en provenance du Centre Salif-Keita de Bamako (CSK, D1 malienne).Le défenseur axial de 32 ans Chiheb Ben Frej (ex-Etoile du Sahel, Etoile de Metlaoui, AS Kasserine), Al Fayçali de Jordanie et Al Hilal du Soudan) a apposé sa signature sur un contrat de deux ans en faveur du Club Athlétique Bizertin.Volet relève, le Club Athlétique Bizertin a fait signer des contrats professionnels de cinq ans à trois joueurs de la catégorie élites: le demi Maher Argui, le latéral droit Yasser Mechergui et le milieu offensif Achraf Ktiti.Enfin, le club nordiste a fait signer des contrats pros à trois joueurs issus de la catégorie juniors: l'ailier gauche Mohamed Askri et le milieu offensif Mouadh Saâdaoui (pour trois ans), et l'attaquant Rayène Jemili (pour 5 ans).A lire aussi >> Habassi et Cack portent plainte contre le CA Bizertin