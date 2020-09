C1 africaine : On connaît le calendrier de la prochaine édition

Ben Youssef a disputé sous les couleurs noir et blanc 90 matches, inscrivant 18 buts. L'avant-centre de l'équipe de Tunisie n'a pas toujours pas trouvé un accord avec les Darawiches pour le renouvellement de son contrat de six mois qui vient d'expirer. Pourtant, dimanche dernier, M.Khaled Souleymane, l'agent de Fakhreddine Ben Youssef soulignait que les négociations avec Al Ismaily se poursuivaient. "Certes, Ben Youssef a reçu plusieurs offres, de clubs arabes notamment, a-t-il précisé. Toutefois, il place toujours le club des Darawiches en tête de ses priorités. En tout cas, mon protégé attend toujours qu'Al Ismailia lui présente une offre sérieuse de renouvellement". En plus du CSS, on parle d'un intérêt venant du club égyptien Pyramids, et de clubs saoudiens et qataris. Depuis son arrivée dans la ville d'Al Ismailia au mois de janvier dernier, l'ancien avant-centre du CSS, EST, Metz en France et Al Ittifaq saoudien a réussi deux buts en quatre rencontres disputées. Avec Al Ittifaq, il avait disputé la saison précédente 21 matches pour 3 buts réalisés et 3 passes décisives. A lire aussi >> Egypte : Ben Youssef ne prolongera pas, Sassi rempile