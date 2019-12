Buzz : Les joueurs du Real Madrid inspirés pour se faire des cadeaux

Premier League l Chelsea aurait eu des entretiens avec l'agent de Wilfried Zaha à propos d'un éventuel déménagement estival. Dans l’état actuel des choses, les Bleus sont soumis à une interdiction de transfert pour la fenêtre de janvier. Zaha, est sous contrat jusqu'en 2023 pic.twitter.com/luerkVeb8R — 𝐙𝐞𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 (@dyesbro) 5 décembre 2019

Chelsea have been in contact with intermediaries over a possible summer move for Wilfried Zaha, according to the Independent 🤩 Imagine Tammy Abraham partnering with Zaha at the front!! Good move? pic.twitter.com/IJt74Xxmgs — Airtel UG Football (@AirtelUFootball) 6 décembre 2019

Marina Granovskaia se serait en effet rapprochée d'un intermédiaire, Federico Pastorello, afin de tenter de conclure vite l'affaire, dès cet hiver. "Je pense qu'il mérite un nouveau défi et un club d haut niveau, car il est un joueur de premier plan", a indiqué l'agent. "Il me surprend parce que j'ai lu un possible transfert en été mais il est resté à nouveau", a-t-il ajouté. "Mais cette saison, il prouve qu'il est très concentré et concentré, alors pensez qu'il pourrait être une autre bonne opportunité sur le marché de janvier." L'Ivoirien a souvent été annoncé dans le Top 6 anglais ces dernières années. Durant l'été, on l'a notamment annoncé proche d'Arsenal. Du côté de Crystal Palace, Roy Hodgson souhaite le garder : « Nous sommes très heureux d'avoir toujours Wilfried Zaha avec nous et je compte l'avoir encore, a déclaré à SkySports le manager de Crystal Palace. Mais bien sûr, vous ne savez jamais. Quand vous êtes une équipe comme nous avec un joueur comme lui, il y aura toujours un risque que des offres et des tentatives de le recruter lui arrivent. » Le feuilleton Wilfried Zaha, sous contrat avec les Eagles jusqu'en 2023, n'a sans doute pas fini d'animer le Mercato anglais.