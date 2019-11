Buzz : La femme de ménage de Javier Hernandez évite un cambriolage au domicile du joueur

À qui la faute? Avez-vous vérifier les drapeaux avant l'impression des tickets? -La Fédération #Senegal-aise de #Football; -L'imprimeur; C'est pas professionnel de se tromper sur le drapeau de l'équipe adverse! On joue contre le#Congo-Brazzaville et non la #RDC #kebetu #CAN2021 pic.twitter.com/qEdl6AtKJ8 — Alioune Niang 🇸🇳 #NDarNDarBi (@niangalioune20) 11 novembre 2019

News!!! Football Congolais 🇨🇬 Scandaleux, la fédération sénégalaise et son ministère des Sports impriment les billets du match Sénégal 🆚 Congo en faisant une énorme erreur sur le drapeau congolais. Ceci est une injure public. On n'est pas du tout respecter #franesports pic.twitter.com/bt0leDorUe — franesports (@franesports) 11 novembre 2019

La fédération sénégalaise de football s’est trompé de drapeau sur les tickets officiels du match Sénégal 🇸🇳 - 🇨🇬 Congo comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021. 🏆 pic.twitter.com/jhVcyZofCC — Coupe du Monde 2022 🏆🇶🇦 (@CDM2022off) 11 novembre 2019

Quand la @fsfofficielle confond le Drapeau de la RD Congo à celui du Congo Brazza sur les tickets d'entrée 😥 Pour Rappel le Sénégal joue contre le République du Congo, également appelée Congo-Brazzaville 🇨🇬 Mercredi 13 Novembre au Stade Lat Dior de Thiés 🤗#fsf #Senegal pic.twitter.com/LxjET5sHhz — sirsport (@sirsportnet) 11 novembre 2019

Incroyable mais vrai ! En confectionnant les billets d’entrée de la très attendue confrontation des éliminatoires de laqui mettra aux prises leet le, les services de la Fédération Sénégalaise de Football ont imprimé le drapeau de laen lieu et place du drapeau congolais. Aussi insolite que grave, cette bourde risque toutefois de courroucer les supporters les deux pays riverains du majestueux fleuveIl convient de rappeler que laévoluera au sein de lades éliminatoires de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en compagnie du, de l’, et de la. Leest quant à lui logé dans le, en compagnie du, de laet de l’