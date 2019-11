Burkina Faso : Bancé veut la victoire face au Soudan du Sud

Les Etalons sont bien déterminés à prendre les trois points chez le Soudan Sud comme l'a fait savoir Aristide Bancé, l'attaquant des Etalons.« On est venu ici pour gagner, le match nul on l’a toujours en tête. On doit gagner et notre programme actuellement est de marquer. On va tout faire peu importe notre manière de jouer. C’est la victoire qui est le plus important. Il y a de la qualité devant et avec l’esprit du groupe on aura les 3 points ce dimanche », a-t-il indiqué à la presse.De son côté, le Soudan Sud a été battu par le Malawi (0-1) et voudrait gagner les trois points dans son deuxième match des éliminatoires.A lire aussi >> CAN 2021 - Eliminatoires (J1) : Le Burkina Faso coince, la Gambie s'impose