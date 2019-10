Burkina Faso : 26 Etalons convoqués pour l'amical face au Gabon

Le sélectionneur du Burkina Faso, Kamou Malo, a convoqué 26 joueurs pour l'amical face au Gabon, jeudi en région parisienne.

en vue du lancement de la campagne des éliminatoires de la CAN 2021, le mois prochain contre l'Ouganda à Ouagadougou. Le nouveau sélectionneur du Burkina Faso, en poste depuis juillet dernier, a convoqué, jeudi à Saint-Leu-la-Forêt, en région parisienne. Si le successeur de Paulo Duarte a rappelé les(Charles Kaboré, Aristide Bancé, Jonathan Pitroipa, Alain et Bertrand Traoré), sa liste laisse apparaître davantage de. On note ainsi la présence de deux gardiens de but, Mohamed Zégué Traoré (Union sportive des Forces armées, USFA) et Ben Idriss Traoré (AS SONABEL). Il faut y ajouter deux défenseurs que sont Moumouni Compaoré (USFA) et Soumaïla Ouattara (Rahimo FC). Pour rappel, le Burkina Faso avait disposé de la Libye (1-0) et fait match nul avec le Maroc (1-1) avant de s'incliner contre les Lions de l'Atlas locaux (1-0) le mois dernier.Hervé Koffi Kouakou (Belenenses, Portugal), Mohamed Zégué Traoré (USFA), Ben Idriss Traoré (AS SONABEL).Issoufou Dayo (RS Berkane, Maroc, photo), Edmond Fayçal Tapsoba (Guimaraes, Portugal), Dylan Ouédraogo (OH Louvain, Belgique), Moumouni Compaoré (USFA), Soumaïla Ouattara (Rahimo FC), Steeve Yago (Caen, France), Yacouba Coulibaly (Le Havre, France), Alassane Sango (Cholet, France).Adama Guira (Guangzhou R&F, Chine), Issa Kaboré (Malines, Belgique), Ibrahim Blati Touré (Guimaraes, Portugal), Charles Kaboré (Dynamo Moscou, Russie), Bryan Dabo (Fiorentina, Italie), Bertrand Traoré (Lyon, France).Ahmed Touré (AS Vita Club, RD Congo), Cyrille Bayala (AC Ajaccio, France), Abou Ouattara (Lille, France), Lassina Traoré (Ajax Amsterdam, Hollande), Aristide Bancé (Horoya AC, Guinée), Dramane Nikiéma (Horoya AC, Guinée), Jonathan Pitroipa (Paris FC, France), Alain Traoré (RS Berkane, Maroc), Zakaria Sanogo (FC Ararat, Arménie).