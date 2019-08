Bundesliga : Un Français proche du Bayern Munich

✨NOMINEES: 2018/19 UEFA Men's Player of the Year✨ ⭐️ Leo Messi ⭐️ @Cristiano Ronaldo ⭐️ @VirgilvDijk 🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 29 August 🏆 pic.twitter.com/SLaIUWH62p — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 août 2019

L'attaquant de Liverpool occupe la cinquième place du classement et ne rivalisera pas avec Lionel Messi meilleur buteur de la ligue des champions avec 12 buts en 10 matchs, Christiano Ronaldo, vainqueur de l’UEFA Nations league et Van Djik, finaliste de l'UEFA Nations League et homme du match de la finale de la ligue des champions qui occupent respectivement les 3 premières places. Présent lors des quarts de finale de l'Afrobasket féminin à Dakar, El Hadji Diouf a réagi à cette absence à Wiwsport : « Ce n’est pas normal, Sadio devrait faire partie des trois premiers. Mais comme je l’ai toujours dit c’est anormal et écœurant mais j’espère que cela ne va pas le toucher. Il doit être professionnel, et se dire que avec ce que j’ai fait cette année, l’année prochaine, je reviendrai plus fort ».