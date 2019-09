Bundesliga : Salif Sané s’offre son deuxième but de la saison

Aytemiz Alanyasporumuz 1-1 DG Sivasspor (Maç sonucu) pic.twitter.com/yWGOAJY00E — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) September 28, 2019

Son but de ce samedi est l’un des plus important, puisque l’attaquant des Lions et son équipe était menée dès la première minute du match. Mais le but de l’ancien joueur de Newcastle est survenu à l’heure de jeu, pour assurer le point du nul à Alanyaspor. Alanyaspor et Papiss Cissé sont actuels leaders du championnat turc avec 14 points en 6 journées. Ils devancent Fenerbahçe (2e avec 11 points).