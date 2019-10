Bundesliga : Plusieurs semaines d'absence pour Stambouli

Beaucoup me demande le pourquoi de ma célébration 😭😭😭 C’est juste une petite anecdote privée d’hier soir avec 2 amis. Et non une quelconque vanne contre l’OM ou une réponse aux récentes critiques... ICI C’EST PARIS 🔴🔵 — Kylian Mbappé (@KMbappe) 28 octobre 2019

PSG-OM : Mbappé explique sa nouvelle célébration du «bébé qui pleure» https://t.co/gTYWmo49Lg — Le Parisien (@le_Parisien) 28 octobre 2019

La célébration "bébé qui pleure" de Kylian Mbappé 😂 #PSGOM pic.twitter.com/6f6wO8YhBg — Yohan Roblin (@yohanroblin) 27 octobre 2019

Certains y ont vu une manière de chambrer l'OM, Mbappé lève le voile sur la signification de son gestehttps://t.co/i29K7hm5qH — RMC Sport (@RMCsport) 28 octobre 2019

Et ce n'est pas ce que vous croyez... https://t.co/ZeII6p7x2T — GQ France (@GQ_France) 28 octobre 2019

Sa célébration habituelle est connue de tous. Après chaque but, Kylian Mbappé effectue un petit sprint, s’arrête et croise les bras face aux supporters. Mais ce dimanche soir, après son premier but face à l’OM . A la 32e minute de jeu, il s’est dirigé vers une caméra et a fait semblant de pleurer. Un geste qu’il a reproduit à la suite de son second but. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont spéculé sur la signification de la célébration, évoquant une provocation envers les Marseillais. Sur Twitter, le Parisien a étouffé tout début de polémique.