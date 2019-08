Bundesliga : Lewandowski voit triple avec le Bayern

Le Bayern Munich s’est baladé à Schalke ce samedi soir (0-3) grâce à son buteur Robert Lewandowski, auteur d’un triplé.

Plea marque avec Mönchengladbach

L’entame avait été ratée avec un match nul contre le Hertha Berlin la semaine dernière (2-2). La deuxième journée de Bundesliga fut bien meilleure pour le Bayern Munich, qui s’est baladé à Schalke ce samedi soir (0-3). Mis sous pression par Dortmund et le Bayer Leverkusen, qui ont pris six points, les joueurs de Niko Kovac n’ont pas craqué et peuvent remercier un homme : Robert Lewandowski. Le Polonais a inscrit les trois buts de son équipe dans la Ruhr. D’abord sur un penalty obtenu par Coman (19eme). Puis sur un coup-franc magnifique au retour des vestiaires (50eme). Et enfin avec un vrai but d’attaquant dans la surface adverse (75eme), sur un service de Coman, l’autre joueur très en vue côté bavarois.En face, Schalke a tenté timidement de mettre en danger Neuer, mais le gardien allemand a passé une soirée relativement tranquille ce samedi. Devant lui, Lucas Hernandez a fêté sa première titularisation en Bundesliga. Le Français était associé à Süle en charnière, tandis que Pavard était aligné au poste d’arrière droit. Dans les autres matchs de cette 2eme journée, le Bayer Leverkusen a signé un deuxième succès de rang à Düsseldorf (1-3), comme Fribourg, qui l’a emporté sur le terrain de Paderborn (1-3). Avec un duo d’attaque Plea-Thuram, le Borussia Mönchengladbach a gagné à Mayence (1-3) avec un but de l’ancien Niçois. Pour Hoffenheim, ce fut plus dur contre le Werder Brême. Mais grâce à une bonne deuxième période, les coéquipiers de Belfodil ont pu prendre les trois points (3-2).