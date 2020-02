Bundesliga : Lewandowski porte le Bayern, Haaland inspire le Borussia

Avant le choc du haut de tableau entre le Borussia Mönchengladbach et le RB Leipzig, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont assuré. Grâce à Robert Lewandowski et Erling Haaland, les deux ogres du football allemand ont battu Mayence et l'Union Berlin.

Le Bayern s’empare du fauteuil de leader

Haaland voit encore double

Les gros bras de la Bundesliga n’ont pas failli à leur tâche, ce samedi à l’occasion de la tenue de la 20e journée de ce championnat. Le Bayern, comme le Borussia Dortmund, se sont faits respecter en prenant aisément le dessus sur Mayence (3-1) et l’Union Berlin (5-0).Le Polonais et le Norvégien sont bien partis pour être les principales attractions de cette deuxième partie de saison outre-Rhin.Le Bayern n’a pas été flamboyant lors de sa sortie à l’Opel Arena, mais les Bavarois n’avaient pas besoin de trop puiser dans leurs réserves. Surtout après avoir scoré trois buts en seulement une demi-heure.Pour « Lewa », il s’agissait de son 85e but lors des 100 derniers matches disputés (club et sélection confondues). Seuls Lionel Messi (90e) et Cristiano Ronaldo (86) ont réussi à faire mieux. Les autres buts du Bayern ont été l’œuvre de Thomas Muller (14eme) et de Thiago Alcantara (26eme). Avec cette victoire, le Bayern s’installe provisoirement en tête de la Bundesliga.Le Borussia se situe à trois points derrière son grand rival. L’équipe de Lucien Favre parvient à suivre la cadence, mais il n’est pas sûr qu’elle l’aurait fait sans la présence de sa nouvelle star norvégienne, Erling Haaland. Buteurs cinq fois lors des deux premiers matchs, l’ex-joueur de Salzbourg s’est encore distingué. Titularisé d’entrée cette fois-ci, il a claqué un doublé (18eme et 76eme). Ses débuts avec les « Schwarzgelben » sont tout simplement ébouriffants.Face à Berlin, Dortmund l’a finalement emporté 5-0. Une vraie démonstration de force, et qui ne manquera pas d’interpeller le staff parisien.Dans les autres rencontres de ce samedi, on notera la défaite de Leverkusen sur le terrain de Hoffenheim (2-1).Par ailleurs, Dusseldorf et Francfort se sont quittés sur un score de parité, tandis qu’Augsbourg s’est donné de l’air en bas de classement en prenant la mesure du Werder Brême (2-1).