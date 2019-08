Bundesliga : Le BVB a fait vivre un cauchemar à Koubek

Contrairement au Bayern Munich vendredi, Dortmund a réalisé une entame de saison canon en écrasant Augsbourg (5-1) ce samedi après-midi. Le BVB est déjà leader de Bundesliga.

Leverkusen et Wolfsburg démarrent bien

La saison de Dortmund a commencé par une douche froide. Dès le coup d’envoi de son match contre Augsbourg, le Borussia a encaissé un but de Niederlechner, qui est venu conclure une belle action collective des visiteurs (1ere). Heureusement pour le BVB, la douche fut très brève puisque moins de deux minutes plus tard, Alcacer a égalisé en profitant d’une erreur de Koubek (3eme). Arrivé la semaine dernière en provenance de Rennes En deuxième période, il s’est encore montré peu inspiré sur le but de Sancho (51eme), puis a carrément raté sa sortie sur l’action amenant la réalisation de Reus (57eme). Le début de deuxième acte a été complètement raté par Augsbourg qui a même encaissé un quatrième but dans ce même laps de temps, par Alcacer (59eme).Entré en jeu, Brandt, arrivé cet été de Leverkusen, a encore alourdi la marque en reprenant de volée un centre magnifique de Witsel (82eme)., au lendemain du nul du Bayern Munich contre le Hertha Berlin (2-2). Dans les autres rencontres de ce samedi après-midi outre-Rhin, on notera la belle performance du Fortuna Düsseldorf, qui est allé gagner à Brême face au Werder (1-3). Fribourg a fait la différence en fin de partie contre Mayence (3-0), et Wolfsburg a aussi bien démarré aux dépens de Cologne (2-1). Enfin, le Bayer Lerverkusen a galéré pour venir à bout du promu Paderborn. Deux fois, les visiteurs sont revenus au score, mais Volland a inscrit le but de la victoire à vingt minutes du terme (3-2).