Bundesliga : Le Borussia Mönchengladbach s’offre Breel Embolo (Schalke)

Je pense que nous devons rester modestes et avoir toujours la tête sur les épaules. Mais avoir des objectifs aussi notamment remporter la compétition comme on l’a fait il y a deux ans. Il faut garder cette humilité qui voudrait qu’on continue de travailler dur et de jouer en équipe. C’est ça la base pour faire une bonne compétition. Je pense qu’on a un groupe qui peut aller très loin, on a des joueurs qui évoluent dans de grands clubs et pour la plupart, ça fait longtemps qu’on évolue ensemble. On a une très belle équipe, on de très bonnes individualités et un bon jeu collectif. C’est bien de jouer avec des joueurs de qualité, des joueurs qui comprennent très bien le football. On n’a pas forcément besoin de se parler pour se comprendre en fait. Pour nous, le plus important c’est de donner le maximum de nous, chaque fois qu’on est sur le terrain.Affirmatif. Seulement, quelque chose a changé entre 2017 et 2019. La différence entre cette CAN et la précédente c’est que, tout le monde nous attend au tournant. A la dernière CAN, personne ne nous voyait arriver en finale et remporter le trophée. Après notre titre de champion, je pense que toutes les équipes voudront nous barrer la route qui devrait nous mener à un doublé. Du coup, chaque match est capital. Il va falloir bien gérer les moindres détails et aborder chaque match de la meilleure des manières.Ça nous met une pression en plus, mais rien de vraiment impossible à gérer. Si on se comporte comme en 2017, si on met les mêmes ingrédients, je crois qu’on sera plus forts que toutes les équipes. Il faut surtout rester humble et modeste, reconnaitre le niveau de chacun de nos adversaires, adapter une stratégie pour les contrer et jouer en équipe.