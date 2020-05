Bundesliga : Le beau geste de Sky pour le retour du championnat

Truffée d'immenses talents, la sélection ivoirienne a marqué l'histoire du football mondial avec 3 coupes du monde disputées (2006, 2010, 2014) et plusieurs CAN dont celle de 2015 remportée. 90 min a dressé le XI type de cette génération dorée. Le site 90 min a dressé le onze du XXIe siècle des ivoiriens : Boubacar Barry : Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2015 est désormais parmi les des joueurs les plus convoqués pour défendre les couleurs des Éléphants (86 capes). L’ancien portier du stade rennais a été choisi pour sa régularité avec les Eléphants. Il a gardé les cages de la Côte d’Ivoire lors des Coupe du Monde 2006, 2010 et 2014. Emmanuel Éboué : Connu pour sa polyvalence le joueur qui a commencé sa carrière de haut niveau sous le maillot d’Arsenal, capable de jouer défenseur latéral ou milieu de terrain, Emmanuel Eboué a brillé de mille feu lors de la CAN 2006, perdue contre l’Egypte. Il a été choisi dans l’équipe-type de cette édition. Kolo Touré : Présent dans la tanière ivoirienne depuis 2002, Kolo Touré incarnait la rigueur défensive de la Côte d’Ivoire. Le défenseur central a été l’un des artisans du sacre continental en 2015. L’ancien roc d’Arsenal cumule 120 sélections en tout Éric Bailly : Le joueur de Manchester United est l’exemple parfait du défenseur moderne avec son jeu alliant anticipation, puissance et relance. Le joueur a honoré sa première sélection en 2015. Il a disputé tous les matchs lors de cette CAN 2015, remportée par les Eléphants. Arthur Boka : Malgré ses 87 capes depuis 2004, le latéral gauche n’a pas pris part à la Coupe d’Afrique des Nations en 2015, remportée par la Côte d’Ivoire. Didier Zokora : Le « Maestro » est le joueur le plus capé avec 123 match disputés en sélection. Le recordman a connu 5 participations à la Coupe d’Afrique des Nations et 3 Coupes du Monde sans toutefois remporter le moindre titre avec les Eléphants. Yaya Touré : Grand, puissant, rapide et technique, Yaya Touré, est l’une des figures emblématiques du football ivoirien. Il a remporté le Ballon d’Or Africain à 4 reprises (2011, 2012, 2013, 2014). En 2015, il a réussi à monter sur le toit de l’Afrique, en remportant la CAN. Cheik Tioté : Milieu récupérateur hors-pair (55 sélections), le joueur était de la campagne victorieuse des Eléphants lors de la CAN 2015. Il est décédé à l’âge de 30 ans durant un entraînement avec son club du Beijing Enterprises (D2 chinoise), des suites d’une crise cardiaque. Salomon Kalou : Il a intégré la sélection ivoirienne en 2007. Auteur de 28 buts en 97 match, Kalou est à ce jour le troisième meilleur buteur et le sixième joueur le plus sélectionné dans l’Histoire des Eléphants. Gervinho : L’ancien joueur de l’AS Rome cumule 80 sélections et 22 buts avec les Éléphants. Il a contribué à la victoire finale des Eléphants dans la CAN 2015 Didier Drogba : Le meilleur buteur de l’Histoire de la sélection ivoirienne avec 66 buts, n’a malheureusement rien gagné avec les Eléphants. En revanche, sur le plan individuel, l’ex capitaine des ivoiriens détient deux Ballon d’Or africain (2006, 2009).