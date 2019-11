Bundesliga ; Le Bayern prépare un énorme coup pour l'été prochain

"Vous pensez réellement que l'on n’a pas ciblé ces joueurs ? Il faut être aveugle pour ne pas voir la qualité d'un Houssem Aouar ou d’un autre joueur (…) Certes, Il y'a un effort et une initiative pour chercher ces joueurs de qualité, on travaille sur cela mais quand on n’a pas de retour positif, on préfère se taire." "Certains qualifient ces joueurs de traites à la patrie. On peut être peiné de ne pas voir un joueur venir en sélection mais ne basculons pas dans l'hystérie et dans le reproche à ces joueurs. Celui qui veut nous rejoindre il sera le bienvenue et celui qui ne veut pas alors il est libre. Que peut-on ajouter de plus ? Je m'adresse à tous, l'envie que vous avez de voir ces joueurs évoluer avec le maillot de l'équipe nationale, peut être que eux ne l'ont pas." "Les seuls joueurs qui ont quitté l'équipe de France pour celle d'Algérie, ce sont les Mekhloufi, Zitouni… C'est un symbole et une démarche forte (…) Il y'a des parcours en équipe de France, jusqu'à l'âge de 23 voir 24 ans et ensuite pour différentes raisons ça rejoint l'Equipe d'Algérie. Moi ça je ne le juge pas et malgré cette situation, nous faisons le travail d'approche mais je n'ai pas envie de mettre ces joueurs en difficulté et porter le chapeau s’ils deviennent la risée de tout un pays." A lire aussi >> Algérie : Belmadi évoque Ghoulam